Нанков: Ако не беше фалшивата истерия около "Хемус", магистралата щеше да е готова през 2025 г.

"Ако не беше цялата фалшива истерия около "Хемус", магистралата щеше да е готова най-късно през 2025 г.". Това пише в публикация във фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ.

Ето какво още пише той:

Повтарям - вече над година от София за Варна щеше да се пътува по аутобан. Това беше напълно реалистичният график на ГЕРБ-СДС, при спазване на всички законови процедури и с темпото, което само ние можем да наложим.

"Хемус" падна жертва на политически атаки и популизъм. И е все по-често обект на вицове...

За радост при кабинета "Желязков" бяха пуснати нови 15 км от "Хемус" и бе размразена работата по 90 нови километра. При пълен управленски мандат ще завършим магистралата на Северна България, наваксвайки натрупаното забавяне. Това категорично можем да поемем като ангажимент. А знаете - ние не говорим празни приказки.