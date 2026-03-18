Осъдиха младежи от Монтанско за кражба и за теглене от чужда банкова карта

Окръжен съд – Монтана одобри постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Монтана и защитниците на обвиняемите А. К. А., В. Д. В. и Н. В. Р., с което А. К. А. е осъден на 1 година лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено с 3-годишен изпитателен срок, а Н. В. Р. и В. Д. В. са с пробация за кражба, извършена от А. К. А. и В. Д. В., и за теглене на парични суми от банкова карта без съгласието на титуляра, извършени от А. К. А. и Н. В. Р.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Монтана проект на споразумение за прекратяване на наказателното производство срещу трима младежи от област Монтана – 16-годишната Н. В. Р., 18-годишният В. Д. В. и 19-годишният А. К. А. Конкретните деяния са:

- на 9 май 2025 година в Монтана 18-годишният тогава А. К. А. и 17-годишният тогава В. Д. В. отнели движими вещи – лични вещи и документи, намиращи се в лек автомобил, на обща стойност 76,18 евро (149 лева). Престъпление по чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) – „Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем години.", като за А. К. А. извършеното деяние е в условията на повторност и в немаловажен случай съгласно чл. 195, ал. 1, т. 7 от НК – „За кражба наказанието е лишаване от свобода от една до десет години: ... в немаловажни случаи, ако е извършена повторно";

- на 9 май 2025 година за времето от 23:23 ч. до 23:29 ч. Монтана 18-годишният тогава А. К. А., при условията на продължавано престъпление, като извършва повече от две, а именно пет деяния, като чрез физически действия – въвеждане на данни от персонален идентификационен номер – пин код, използвал платежен инструмент – дебитна банкова карта, без съгласието на титуляра, изтеглил парични суми на обща стойност 434,60 евро (850 лева);

- на 9 май 2025 година за времето от 23:23 ч. до 23:29 ч. в Монтана 18-годишният тогава А. К. А., при условията на продължавано престъпление, като извършва повече от две, а именно пет деяния, като чрез физически действия – въвеждане на данни от персонален идентификационен номер – пин код, използвал платежен инструмент – дебитна банкова карта, без съгласието на титуляра, изтеглил парични суми на обща стойност 434,60 евро (850 лева);

- за времето от 23:53 ч. на 9 май 2025 година до 00:00 ч. на 10 май 2025 година в Монтана 15-годишната тогава Н. В. Р., при условията на продължавано престъпление, като извършва повече от две, а именно шест деяния, като чрез физически действия – въвеждане на данни от персонален идентификационен номер – пин код, използвал платежен инструмент – дебитна банкова карта, без съгласието на титуляра, изтеглил парични суми на обща стойност 1 227,10 евро (2 400 лева).

Последните две деяние са престъпление по чл. 249, ал. 1 от НК – „Който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляря ако деянието не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба до двойния размер на получената сума.".

Причинените от престъпленията имуществени вреди в размер на общо 1 712,32 евро (3 349 лева) са възстановени на пострадалото лице.

Пред съда 19-годишният А. К. А. – с основно образование, учащ, осъждан, 18-годишният В. Д. В. – с основно образование, неосъждан, и 16-годишната Н. В. Р. – с основно образование, учаща, неосъждана, се признаха за виновни и заявиха, че доброволно са подписали постигнатото с Окръжна прокуратура – Монтана споразумение и поискаха същото да бъде одобрено от съда.

След като се запозна със съдържанието на споразумението и изслуша становищата на страните, състав на Окръжен съд – Монтана одобри споразумението между Окръжна прокуратура – Монтана и защитниците на обвиняемите А. К. А., В. Д. В. и Н. В. Р., по силата на което тримата са признати за виновни по повдигнатите им обвинения. Съдът наложи наказание на А. К. А. от 8 месеца „лишаване от свобода", отложено с 3 години изпитателен срок, за първото извършено деяние – кражба, и 1 година „лишаване от свобода", отложено с 3 години изпитателен срок, за второто извършено деяние – теглене на парични суми чрез банкова карта без съгласието на титуляра. Съдът определи на А. К. А. една общо най-тежко наказание от 1 година „лишаване от свобода", отложено с 3 години изпитателен срок. Съдът наложи наказание от 6 месеца „пробация" със задължителна регистрация и срещи с пробационен служител за другите двама обвиняеми В. Д. В. и Н. В. Р.

Съгласно постигнатото и одобреното от съда споразумение тримата младежи следва да заплатят и направените разноски за експертизи.

Определението на Окръжен съд – Монтана е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.