Димитър Недев откри международен лекарски форум по онкология в Русе

Русе е домакин на международен лекарски форум, посветен на въвеждането на интерспециализирано обучение в онкологията и на развитието на мултидисциплинарното сътрудничество в грижата за пациентите с онкологични заболявания. Събитието се провежда в рамките на два дни и е организирано от Комплексния онкологичен център в Русе като част от европейска инициатива за обмен на добри практики между медицински специалисти. Форумът бе открит от заместник-кмета Димитър Недев, който приветства участниците от България и Европа и подчерта ангажимента на Общината към здравеопазването и подкрепата за професионалното развитие на медицинските специалисти.

„Онкологичните заболявания са едно от най-сериозните предизвикателства пред здравните системи в света. Именно затова обменът на знания и добри практики между специалисти от различни държави е от ключово значение. Мултидисциплинарният подход и добрата координация между медицинските специалности са важна предпоставка за по-ефективно лечение и по-добра грижа за пациентите", заяви заместник-кметът. Димитър Недев отправи покана към гостите на форума да се запознаят с културния живот на Русе и да присъстват на 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни", което се провежда в града в тези дни.

В срещата участват лекарски екипи и медицински специалисти от България, Белгия, Босна и Херцеговина, Кипър, Германия, Гърция, Италия, Литва, Румъния, Испания и Украйна. Форумът в Русе е третата и последна регионална среща в рамките на инициативата, след проведените по-рано събития в Барселона и Дъблин. Програмата включва дискусии, обмен на професионален опит и практически работилници, насочени към подобряване на координацията и комуникацията между различните медицински специалности.

„Доброто сътрудничество между медицинските специалисти е решаващ фактор за предоставянето на по-задълбочени и качествени грижи за онкологичните пациенти. Международните срещи като тази дават възможност за споделяне на опит, развитие на професионалните умения и изграждане на устойчиви партньорства", заяви управителят на Комплексния онкологичен център д-р Камен Кожухаров.

В рамките на форума ще се проведе и среща с медици от украински лечебни заведения, които представят предизвикателствата пред своите екипи и пациенти след началото на войната в Украйна, както и случаи на пренасочване на терапията на пациенти към други държави.