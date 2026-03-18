Гълъб Донев: Номерът в бюлетината е без значение, сила и стойност имат честният вот по съвест

Номерът в бюлетината е без значение, сила и стойност имат честният вот по съвест, без влияние и без контрол. Хубавото на числата е, че не могат да им направят двойник: 21 е 21.

Това каза съпредседателят на "Прогресивна България" Гълъб Донев, след като стана ясен номерът, с който новата коалиция на подалият оставка президент Румен Радев, ще се яви на изборите.

"Виждате колко са изобретателни нашите политически противници в измислянето на начини, по които да отклонят нашите избиратели и симпатизанти. Съветвам всички да не ги подценяват, нашите избиратели няма да объркат и ще гласуват за "Прогресивна България", допълни Донев в краткия си коментар.