Баба Нака от асеновградското село Златовръх посрещна 100-годишния си юбилей в добро здраве

Доскоро се интересувала от светския живот и четяла вестник, но с годините слухът й и зрението са отслабнали

Столетницата Атанаска Начева от асеновградското село Златовръх отпразнува юбилея си в добра форма и здраве. Тя е родена на 3 март 1926 г., но е записана на личните си документи чак на 17 март. Внучка й разказа, че рождения й ден се празнува всяка година редом с националния празник.

Близките й отпразнуваха юбилея й в Пенсионерския клуб на Златовръх, а зам.-кметът на Асеновград инж. Петър Петров лично поднесе на баба Нака подаръци - плакет, финансова помощ, букет и цветя. Той й пожела да продължава да се радва на добро здраве, да е заобиколена винаги от обичта, вниманието и грижата на близките и да предава на поколенията мъдростта на своята достолепна възраст.

Столетницата доскоро се е интересувала от светския живот, гледала е новини, четяла е вестник. Но с годините слухът й и зрението са отслабнали и сега предимно в ежедневието си се наслаждава на снимки от миналото и настоящето със своите най-близки хора. 100-годишната жена има син и дъщеря. Радва се на единствената си внучка, която е наследила името й. Тя пък има три деца - правнучета на баба Нака. Една от тях очаква първата си рожба след няколко месеца – все още не е ясно дали праправнукът на баба Нака ще бъде момче или момиче. Атанаска Начева е загубила единия от родителите си още в детска възраст, но въпреки това, е намерила сили да се бори и да оцелява в нелеките времена. Целият й житейски път и трудов стаж са преминали във физически труд на полето.