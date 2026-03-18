ПП-ДБ: Заедно успяхме да оттеглим бюджета и да свалим Желязков, можем да преборим и корупцията

Числото, с което ще преборим корупцията е № 7. Заедно успяхме да оттеглим бюджета, да свалим правителството на Росен Желязков, можем и да преборим корупцията.

Това каза младата кандидат-депутатка от ПП-ДБ Малена Малчева, която е пета в листата на коалицията за 2 МИР - Бургас, след като бе изтеглен жребият с номерата, с които партиите ще се явят на предстоящите избори.

"На протестите младите показахме, че младите показахме, че можем да бъдем граждански активни и искаме една по-добра България. Това, което направихме тогава, е само половината работа", коментира и Анна Бодакова, също кандидат за депутат от поколението Gen Z в София.