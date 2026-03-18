ДПС: Ще използваме всички законови средства, за да не бъдат откраднати изборите

Номерът на ДПС е чудесен - 17. Ние ще правим изцяло позитивна кампания, но да е ясно: няма да позволим на партията на петроханците и "КОЙ" да правят ала-бали и да си правят избори с тяхно МВР.

Това заяви зам.-шефът на ДПС Станислав Анастасов, след като бе изтеглен жребият с номерата, с които партиите ще се явят на изборите на 19 април.

"Хората не ги е страх от вътрешния министър на КОЙ, не ги е страх от неговия главен секретар, нито от директорите на ОДП-та, посочени от съветническия кръг. Виждаме много добре, че те се движат на записа, имаме информация за всички техни действия и ще ги изобличим", каза Анастасов.

"Ще използваме всички законови средства, така че изборите да бъдат честни и да не бъдат откраднати", категоричен бе той.