ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран изстреля ракети срещу Тел Авив, отекнаха експ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22496729 www.24chasa.bg

ГЕРБ: Надяваме се да има толерантна предизборна кампания

Елица Чупарова

[email protected]

4096
Бившият външен министър Георг Георгиев и Тома Биков дойдоха в ЦИК за тегленето на жребия с номерата в бюлетината СНИМКА: Николай Литов

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. И този път ще разчитаме на организацията си, на програмата си и на хората, които олицетворяват нашите идеи.

Това коментира Тома Биков от ГЕРБ, след като стана ясно, че коалицията ще се яви на изборите с № 15 в бюлетината.

"Надяваме се в тази кампания да имаме възможност да представим спокойно на гражданите нашата програма, да има толерантна кампания и заедно с останалите партии да предложим по-добро развитие на страната", каза още Биков.

Запитан дали и санкционираният по "Магнитски" Владислав Горанов, който повежда партийната листа във Варна олицетворява идеите на партията, Биков заяви: "И Владислав Горанов, не само".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR