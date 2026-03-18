ГЕРБ: Надяваме се да има толерантна предизборна кампания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ние никога не сме разчитали на номера в бюлетината и на номера в предизборната кампания. И този път ще разчитаме на организацията си, на програмата си и на хората, които олицетворяват нашите идеи.

Това коментира Тома Биков от ГЕРБ, след като стана ясно, че коалицията ще се яви на изборите с № 15 в бюлетината.

"Надяваме се в тази кампания да имаме възможност да представим спокойно на гражданите нашата програма, да има толерантна кампания и заедно с останалите партии да предложим по-добро развитие на страната", каза още Биков.

Запитан дали и санкционираният по "Магнитски" Владислав Горанов, който повежда партийната листа във Варна олицетворява идеите на партията, Биков заяви: "И Владислав Горанов, не само".