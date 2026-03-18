Сачева: Заявките за нови лица в политиката са помпане на въздух, няма кадри

"Бих се радвала, ако тази политическа кампания бъде кампания на резултатите. Заявките за нови лица в политиката са помпане на въздух, защото кадри няма не само в индустрията, но и в политиката". Това каза шефката на социалната комисия в парламента Деница Сачева пред bTV.

"Как ГЕРБ ще бъде подреден на изборите зависи изцяло от избирателите", каза още тя. "В серията от избори през последните 5 г. кметове на ГЕРБ са водили листи, но сега се взе решение кметовете да си останат на работното място", добави тя.

"С коя партия ПП-ДБ ще постигнат обещанията, които дават? Няма партия в настоящия парламент, която иска да работи с тях", каза още Сачева.

"Владислав Горанов е човек, който има безспорна експертиза и благодарение на него влязохме в чакалнята на еврозоната", допълни тя.

Според ГЕРБ трябвало да се сформира мнозинство, за да смени ВСС.