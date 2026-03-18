На 34 г. почина мечката Рада от Парка в Белица

Мечката Рада от Парка в Белица почина на 34 години. Тя е имало няколко хронични заболявания, сред които остеоартрит и в двата лакътя и тежки дегенеративни изменения в гръбнака. Преди пет години тя е била диагностицирана и с кожен сарком —доброкачествен тумор на кожата.

Миналата седмица гледачите ѝ я открили безжизнена в бърлогата ѝ. Първоначалната медицинска оценка сочи сърдечно заболяване като причина за смъртта ѝ, съобщиха от Парка.

Преди да бъде спасена, Рада е водила тежък живот като танцуваща мечка при частен собственик. През май 2006 г., е доведена в Парка в Белица, съвместно управляван от "Чеири лапи" с Фондация „Бриджит Бардо".

"Въпреки тъмното си минало, Рада се превърна в една от звездите на парка. Преди спасяването си тя никога не беше хибернирала, нито пък беше проявявала много от естествените си мечешки инстинкти. Още през първата си зима обаче тя започна да спи зимен сън — и продължи да го прави всяка следваща година. През последните 20 години животът на Рада беше изпълнен с грижа, сигурност и любов. Беше истинско удоволствие за гледачите да се грижат за нея, а нежният ѝ дух докосваше сърцата на всички, които я познаваха. Ще ни липсваш безкрайно, мила Рада. Благодарим ти, че ни позволи да бъдем част от твоето пътуване", написаха в социалните мрежи от Парка.