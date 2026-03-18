ИТН: Номер 1 за нас са българските граждани

Елица Чупарова

Станислав Балабанов СНИМКА: Архив

Номер 1 за нас са българските граждани.

Това каза зам.-шефът на ИТН Станислав Балабанов, след като стана ясно, че ИТН ще се явят на изборите с № 1 в бюлетината.

"Ще има ИТН в 52-я парламент. Ще се погрижим да върнем нормалността сред българските граждани, да защитим на първо място децата си и традиционното българско семейство", коментира Балабанов.

"ИТН ще бъде там, където трябва, заради българските граждани. Самият избор на номера е въпрос на късмет, в тях няма символика", каза още той.

"ИТН има готовност да работи с всички партии, които защитават традиционните български ценности и гледат с нас в една посока, по отношение на сигурността на децата и дясната икономика в държавата. Крайно време е да изключим думи като дефицит и безспорно леви тези", заяви Балабанов.

"Не можем говорим за конкретни преговори с когото и да е, защото ще видим кои партии ще представят гражданите в новия парламент", допълни той.

Четете още

Още от Избори

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR