Земеделци: Рискът от слънчогледа с повишени нива на пестициди остава

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изпрати сигнал до министър-председателя, министъра на земеделието и храните, изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и председателя на Комисията за защита на потребителите във връзка с разрешен внос на слънчоглед от Аржентина със завишени показатели за пестициди, предназначен за индустриална преработка, съобщават оттам. НАЗ предупреждава, че съществува реален риск за хранителната верига и здравето на потребителите, ако не бъдат гарантирани стриктни мерки за проследимост, контрол и пълно отделяне на индустриалната суровина от хранителните потоци. Асоциацията настоява за ясна информация относно движението на суровината на територията на страната, включително транспортиране, съхранение, преработка и контрол върху крайното ѝ предназначение. Според НАЗ, при липса на гаранции за пълна проследимост и липса на контакт с хранителната верига, подобен внос създава сериозен риск.

Съгласно европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2017/625, внос на суровини с превишени нива на пестициди е допустим единствено при строго контролирани условия – пряка доставка за индустриални цели, доказуема проследимост и гарантирано отделяне от хранителната верига. НАЗ подчертава, че практиката в Европейския съюз прилага предпазния принцип в подобни случаи, особено когато операторът има достъп и до хранителния пазар. Това увеличава риска от смесване, пренасочване или неправомерно използване на суровината. Допускането на подобен внос без ясни гаранции противоречи на основни принципи на европейското законодателство, включително защитата на човешкото здраве и ограниченията за максимално допустими остатъци от пестициди.

При липса на адекватен контрол и прозрачност съществува реална възможност индустриалната суровина да навлезе в хранителната верига, което би представлявало сериозен риск за потребителите. Асоциацията настоява за незабавна среща с компетентните институции и предоставяне на пълна информация за контролните механизми и движението на продукта, с цел гарантиране на безопасността на хранителната верига, съобщават оттам.