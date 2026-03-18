Събират разделно отпадъци във всички села в Община "Марица"

Досега това се случваше само в 6 от тях

Пилотният проект на Община "Марица" за разделно събиране на отпадъци, който стартира преди година в шест села, ще бъде продължен и в останалите населени места. Това обяви заместник-кметът инж. Петър Минков по време на сесия на Общинския съвет.

„До края на месеца ще проведем среща с фирмата, която осъществява разделното събиране, за да уточним начина, по който ще се реализира процесът на сметосъбиране и извозване. Амбицирани сме във всички населени места да организираме разделното събиране, дори и ако фирмата откаже да се включи. Инициативата ни е един от начините да намалим отпадъка в съдовете за смет, количеството, което извозваме до Цалапица и до Шишманци, а и да свикнем всички – от най-малките до най-възрастните, да събираме разделно и да щадим природата. Грозните изпълнения с гумите около Труд и Царацово, както и в района на останалите населени места, дело на автоморгите и сервизите, трябва да се прекратят. Ще бъдем безкомпромисни в битката с тях", категоричен беше инж. Минков. Той уточни, че всяка година кметовете на 19-те села в общината събират тонове стари гуми, изхвърлени от недобросъвестни жители, които след това се извозват до пунктове.

Преди година в шест населени места в общината – Войводиново, Маноле, Скутаре, Труд, Трилистник и Царацово стартира пилотният проект. „Смятам, че кампанията с разделното събиране на отпадъци в жълтите чували е много добра. Чрез нея се щади околната среда и по естествен път се намалява битовия отпадък, който е тежест за общината като данък", коментира съветникът Станимир Тончев и отправи питане дали ще бъде продължен проектът.

Инж. Петър Минков подчерта, че ръководството на общината и кметът Димитър Иванов са поели дългосрочния ангажимент към по-чисти и подредени населени места и към мисията "Марица" да бъде първата въглеродно-неутрална община в страната. Именно затова са предприети образователна екологична кампания във всички училища, закупуването на екокамиони, с които да се извозват отпадъците, съвместни инициативи с бизнеса, които да подкрепят зелената система в региона. От администрацията благодариха на жителите, които се включват доброволно в кампанията за разделно събиране на отпадъци и допринасят за устойчивото развитие на общината.