Сигнал за политически натиск и тормоз разследва полицията в Кърджали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към ОДМВР-Кърджали извършват проверка по сигнал за оказван натиск от длъжностно лице върху жител на населено място в областта.

По първоначална информация гражданинът е бил подложен на тормоз, психически натиск и целенасочени проверки, след като отказал да работи в полза на определена политическа сила. Случаят се разглежда като възможно нарушение, свързано с упражняване на влияние и злоупотреба със служебно положение.

В рамките на започналата проверка полицейските служители вече са снели обяснения от едно от лицата, посочени в сигнала. Предстоят допълнителни действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая.

След приключване на проверката събраните материали ще бъдат внесени в прокуратурата, която ще се произнесе по компетентност.