Томислав Дончев: Тези, които имат коли, не са най-уязвимите социално

2,5 млн. евро трябва да получим по ПВО, но в този парламент нямаме мнозинство. Няма за загубим парите, ще търсим мнозинство в следващия парламент. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

На въпрос дали служебното правителство се справя в ситуацията на конфлекта в Близки Изток Дончев отговори: Не искам да правя политически спекулации на дребно. По отношение на транспортирането на българите от критичните точки служебният кабинет се справи добре. Що се отнася до подкрепата от 20 евро за лицата с по-ниски доходи, които изплащат автомобили, те не са най-уязвимите социално уязвимите, мерките трябваше да бъдат по отношение на обществения транспорт.

"Винаги се борим за победа. Фалстарт е да се бориш за опозиция. Резултатите зависят от хората, а не от социолозите, кампанията не е почнала", коментира нагласите на ГЕРБ преди изборите заместник-председателят на партията.

"Последното редовно правителство беше от сили, които всяка от тях беше казала, че няма да работи с другата. По дефиниция българското общество е фрагментирано. По дефиниция правителството ще бъде коалиционно. В новата политически история са се случвали всякакви фрагментации, включително абсурдни", каза още Томислав Дончев. Той уточни, че в листите си ГЕРБ предлага комбинация между опит, експертиза и в същото време малко свежест. "Комбинираме опитни кадри с нови млади хора. Една партия, за да представлява адекватно големи групи, трябва да има от различни възрастови кохорти".

Владислав Горанов, който води листата във Варна - безспорно е опитен, останалото го решават варненци - каква подкрепа ще получи, коментира Дончев.