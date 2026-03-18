След 6 часа психолози и полицаи отказаха 19-годишен да скочи от тераса на блок

След близо 6 часа преговори, екип от психолози и полицаи разубеди момче да скочи от терасата на блок в Благоевград. Днес на обяд в Първо РУ е получен сигнал, че 19-годишен младеж прави опит за самоубийство като им намерение да скочи от терасата на дома си на третия етаж в кооперация на улица „Шар планина" в кв. „Освобождение".

Незабавно на място са пристигнали полицейски служители и психолог от Института по психология на МВР, пожарникари и екип на Спешна помощ. Те са започнали разговори с момчето и в резултат на положените усилия е постигната благополучна развръзка и момчето е изведено от апартамента в добро физическо състояние.