Асен Василев: Кабинетът трябва да предложи таван за цените на тока за бизнеса

Таван за цените на електроенергията за бизнеса очаква лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Това обяви той в предаването "Още от деня по БНТ" след въпрос за мерките, които правителство предложи във връзка с очаквания скок на цените на горивата.

"Кабинетът трябва да разработи бързо и да внесе в НС пакет, както направихме като започна войната в Украйна. Този пакет започва от основния двигател на инфлацията - цените на електроенергията за бизнеса. Октомври миналата година имаше таван, който заработи от 2022 г. и над който бизнесът получаваше компенсации. От октомври този таван го няма и бизнесите плащат двойни и тройни сметки за ток, това влиза в цените на стоките", заяви бившият финансов министър. "Основните мерки, които трябват е да се възстанови таванът на цената на електроенергията за бизнеса. Ако се види, че това ще остане трайно като проблем, както бе с Украйна - временно махнахме акциза, ДСС на парно и природен газ, след това после го възстановихме. Обикновено изработването на пакета отнема 2-3 седмици", изчисли той.

Василев отхвърли и обвиненията, че правителството е свързано с "Промяната".

"Този кабинет, като положи клетва, го направи, за да работи за интереса на българските граждани. Министрите са избрани от г-н Гюров и са назначени от г-жа Йотова нямаме отношение към подбора за кабинета и неговата политика. Г-н Клисурки е дал клетва да служи на българските граждани, а не да се консултира с "Промяната"", настоя партийният лидер.

На въпрос за списъците с дилъри на гласове, които ПП-ДБ вече подадоха, Василев подчерта, че формацията е подавала същия списък, със същите дилъри гласове. "Същият списък бе подаден и когато Бойко Рашков бе министър, и МВР си свърши работата. Дилърите не са се променили много във времето, въпросът е МВР дали ги спира или седи и нищо не прави, или най-лошото, което се случи по времето на г-н Главчев - тогава МВР охраняваше дилърите. Затова се стигна до такива безумни и нечестни избори и цяла партия да влезе в парламента (след решението на Конституционния съд за касиране на вота "Величие" размести депутатските мандати - б.р)", настоя депутатът.

Според него енергията от протестите щяла да отиде в партията, която покаже с действията си, че ще "приключи с модела на Борисов и Пеевски".

На въпрос за напрежението с "Демократична България", породено от настояването на ПП Явор Божанков вече да не е в листите на коалицията, Василев подчерта, че партията има такова решение отпреди 2 месеца и ДБ са решили да го уважат. "Не мисля, че който и да е човек е по-голям от каузата да изчистим България от корупция", лаконичен бе той.