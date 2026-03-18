Бойко Борисов: Подкрепихме удължителния бюджет, вместо да ни благодарят продължават да са надменни

Коалициите се правят след изборите, всяка партия сега се явява с цялата си мощ, каза Борисов

Днес ние без никой да ни задължи като партия подкрепихме удължителния бюджет, който правителството предложи. И тук вместо да ни кажат едно голямо благодаря, защото намерихме мнозинство за това, те пак продължават с арогантно, надменно поведение да говорят.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Брюксел, който е там за юбилея на Европейската народна партия.

На правна комисия вчера висяхме с ПП и ДБ, но нямаме гласове, тя се провали и сега идвам на всички, които ме питаха "Защо с Ново начало", защото когато ги привлякохме тях днес мина удължителния бюджет, мина закона за лобизма, мина Кодекса и сигурно още две-три неща в следващите дни. Но това не трябваше да го правя аз, а Гюров да седне и да поиска тази подкрепа от партиите, каза лидерът на ГЕРБ.

Европейската Народна Партия (ЕНП) винаги ни е подкрепяла много, в България и няма кой друг да подкрепя, но истинската подкрепа я очаквам от българския народ, който вижда какви листи се правят, какви скандали стават, неумението да се управлява, коментира Борисов.

Коалициите се правят след изборите. Всяка партия сега се явява сега с цялата си мощ и желание. Поне ние ще покажем какво можем да надградим от всичко, което сме направили досега, други се явяват просто, за да са вътре в парламента или предварително заявяват, че ще са опозиция. Така както ни подредят хората, има различни варианти за работа, а има и вариант да отидем на нови избори ако сме толкова щедри да харчим. Целта ни е да постигнем добър резултат, мобилизирани са структурите ни.

Учудвам се на правителството сега. Понеже много години съм бил кмет, премиер, светът сега е в една ужасна кръвопролитна война на няколко фронта. Когато Ормузкият проход е затворен, естествено е, че цените на горивата ще се вдигнат. Не бих нападнал правителството за това. Има действително обективни обстоятелства, разбира се НАП, изпълнителната власт, КЗП могат да бъдат много по-ефективни и се надявам правителството да го направи. Войната дано свърши в рамките на този месец, както чуваме от страна на САЩ и Израел, че би могло да стана, за да се нормализират цените.