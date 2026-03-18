В София хванаха двама китайци от триадите, купували айфони с хакнати сметки на българи (Обзор)

Измамата започва с есемес уж от куриер за доставка

Добавяли картите от мобилното банкиране в портфейлите на телефоните си

Двама китайци са арестувани в София, след като накупили айфони с хакнати сметки на българи. Действали са от името на разклонение на една от китайските мафии. Задържани са при операция на дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП и Софийската градска прокуратура.

Купуването на айфоните е предпоследната част от мащабната схема на “Смишинг триада”, които действат в над 120 държави. Името идва от типичното наименование за китайска мафия - триада, както и комбинация от есемес и фишинг - огледална страница на легитимен сайт, която краде пароли или финансови данни.

Измамата, с която си служат смишинг триадите, е следната: от индонезийски или малайзийски номер българин получава съобщение уж от известна наша куриерска компания или от пощите. В есемеса пише, че липсва информация за адрес и трябва да се платят 2,50 евро. Има и линк, който отвежда до страница, в която са сложени линкове към различните банки, които оперират у нас. Човекът избира своята и въвежда данните си, за да направи плащане, но по този начин дава потребителското име и паролата си на смишинг триадите.

Те не използват получените данни, за да си превеждат пари, а инсталират приложението на съответната банка на смартфоните си. От него лесно може да се добавят всички банкови карти в портфейла на телефона - Apple Wallet за iPhone и Google Wallet за Android.

Дори да се смени паролата на онлайн банкирането, картата вече е добавена в контролиран от смишинг триадите телефон. Точно това е и ролята на двамата задържани китайци. Те пътували из цяла Европа, за да купуват айфони с хакнатите карти. Задължително условие било да харчат парите на измамените българи у нас. По същия начин действали и за другите европейски страни. Причината е, че ако българска банка установи, че нашенец пазарува за 2500 евро в Тайланд например, отделът, който следи за финансови измами в нея, ще блокира трансакцията.

Двамата китайци били следени дълго време от антимафиотите от дирекция “Киберпрестъпност”. Хванали ги в събота, след като купили 18 айфона от два столични мола. Задържани са на изхода на един от търговските центрове с телефоните. В хотелската им стая са намерени и иззети още 5 айфона.

Двамата са обвинени от Софийската градска прокуратура, че са си служили с чужди банкови сметки без съгласието на титуляря. Във вторник съдът ги е оставил за постоянно в ареста. Ако бъдат признати за виновни, китайците може да получат от 2 до 8 години затвор, както и глоба до двойния размер на парите, които са изхарчили. “Единият вече е познат на българските правоохранителни органи като извършител на друго идентично престъпление”, съобщиха от ГДБОП.

Ако не бяха хванати с телефоните, до дни двамата трябвало да напуснат България и да отидат в друга европейска държава. Те пътували с нает автомобил, с лична кола, както и със самолети. Базата им е в Португалия. Разследващи обясниха пред “24 часа”, че успешно изнесените айфони се продават в интернет с 30% отстъпка. Купувачът не рискува нищо - апаратите са истински и изплатени. В кои платформи и в кои страни се предлагат, засега не е много ясно.

От ГДБОП посочиха и че смишинг триадите имат разклонения, които придобиват лични данни, а след това ги ползват за рекет.