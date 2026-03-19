12 тона дрога се изпариха в инсинератора на столична болница

Пътят на заловените наркотици - задържане на границата, изследване в лаборатория, ескорт и изгаряне с разрешение на прокурор

Складът на митниците е препълнен само с проби за разследвания и дела

Бял бус без надписи се движи в центъра на София със специален режим. Цивилна кола го следва. Пред буса - кола на полицията и джип на жандармерията с пуснати сирени. В тях - маскирани и въоръжени униформени. Ескортът минава с предимство през кръстовища и светофари. И така няколко пъти в годината.

Бусът не вози някого от първите в държавата, нито дипломат. Товарът обаче не е случаен. Това са 200 кг различни видове наркотици на обща стойност около 5 млн. евро. Количеството и стойността са достатъчни, за да изкушат закоравели престъпници, които да направят удара на живота си и да се пенсионират. Дрогата в буса е тръгнала от препълнените складове на митниците, за да бъде унищожена. Кокаин, амфетамини, вейпове с полусинтетични канабиноиди, марихуана и много други наркотици вече не са нужни на разследването или делата за трафика им са приключили. До час отровата ще бъде изпарена в инсинератора на една от големите столични болници.

Пътят на дрогата тръгва от производителя, минава през трафиканта, прекосява граници, като сменя различни превозни средства, докато не се озове в нелегален склад. Оттам се търгува на едро, после босове на престъпни групи го разпределят по веригата от дилъри надолу, докато стигне до потребителите. Често обаче маршрутът прекъсва още при трафиканта, когато го заловят митничари или полицаи. Тогава дрогата се изземва от разследващите в Агенция “Митници”, МВР или прокуратура.

От всяка пратка се вземат проби,

които се транспортират до лабораторията в агенцията, за да се изследват. Останалото количество, както и цигари менте, се изгарят в пещите на предприятия в страната - обикновено близо дотам, където е заловено, или други подходящи площадки и под контрола на пожарната. Ако е над 500 кг, става със заповед на вътрешния министър. С постановление на прокурор вече изследваните проби от големите количества се настаняват в склада на Агенция “Митници” - под номер, с опис и на определени места. От тях зависи изходът на делата. Докато процесът тече, понякога се налага да се вадят, за да се изследват отново или да се носят в съда. Когато вече не е нужна, дрогата потегля към инсинератора. Шефката му също е на място, за да контролира процеса. Пакети с марихуана, които шофьор е опитал да прекара през границата в двигателя на колата си

Ескортът на белия бус влиза в двора на инсинератора. Маскираните жандармеристи вадят автоматите и заемат позиции наоколо. Също маскирани, служители на митниците отварят вратите на буса и започват да изнасят чували, кашони, туби, шишета и торби, пълни с дрога. Има и хапчета, транспортирани нелегално. Служител отваря един от прозрачните пакети. 5 кг кокаин с чистота от 80%, заловен през лятото на 2025 г. в Пловдив. Качеството личи по отблясъците на малките тухлички, разчегъртани с нож. Силна специфична миризма се разнася, след като отваря пакет със суперкачествена марихуана. Служител в инсинератора издига с ескалатор два от контейнерите, пълни с наркотици. Секунди по-късно ще бъдат изсипани в “гърлото” на машината.

Минути по-късно всичко това се изпарява. Дрогата се пълни във високи контейнери с опаковките, а контейнерите влизат в халето, където е затворената пещ - инсинератора. Когато дойде техният ред, работник ги слага по два на платформа. Тя се издига на 10 метра, а съдържанието се изсипва в “гърлото” на машината, в която се унищожават още медицински изделия като игли, чаршафи и всичко непотребно, което излиза от болниците.

“Вътре е около 800° температурата, без кислород. Наркотиците се изпаряват и стават на газ, който гори. След това влиза в горелки. Там му се добавя кислород и става като мощен факел. След 12 до 16 часа слиза долу като сгурия, която се събира в контейнер. След това се депонира на специално място. Може да се използва и в металургията, но е малко като количество”, обяснява Иван Кучмов, който ръководи операцията по унищожаването на наркотиците. Над 30 г. работи в митниците, но е инженер-металург и разбира от технологиите. От дрогата остава само протокол за унищожението, който Кучмов отнася със себе си. Митничар отваря пакет с 5 кг чист кокаин минути преди да бъде унищожен в инсинератора. Снимка: Румяна Тонева

През 2025 г. в склада на митниците са приети проби от наркотици по 8636 протокола - рекорд в историята на институцията. Унищожени са 12 012 кг дрога в 7 отделни процедури. Въпреки това складът за съхранение на пробите е достигнал максималния си капацитет. Количествата съхранявани проби от наркотици нарастват всяка година. Проблемът с дрогата в обществото се разраства, а

митничари и полицаи задържат все повече,

казват от Агенция “Митници”. За последните 14 месеца българските митничари са задържали над 4000 кг дрога и прекурсори в над 130 случая. Най-много е марихуаната. Това е наркотикът, който най-често се трафикира през границите. Тенденцията е от 7 г. насам. В повечето случаи марихуаната се превозва в коли и камиони, които минават транзитно през България, а крайната точка е Турция, където има голям пазар с платежоспособни клиенти. Най-голямото количество марихуана - 739 кг, е задържано от служителите на Капитан Андреево на 12 септември м.г. Наркотикът е открит в товарното помещение на камион с немска регистрация. Шофьорът е турчин, който живее постоянно в Германия. "Окото" на инсинератора

Продължава тенденцията за внос на марихуана от САЩ с куриерски и пощенски пратки. Либералната политика за отглеждане на канабис и употребата му за развлекателни цели доведе до понижаване на цените и износ. През миналата година на софийското летище е спряна и иззета въздушна пратка от САЩ за България, в която имало 356 кг марихуана.

Въпреки включването на хексахидроканабинола (HHC) през 2023 г. в списъка на наркотиците, от митниците отчитат ръст на употребата им. През 2025 г. са спрени 14 опита за внасяне у нас на такива вещества чрез експресни или пощенски пратки от Нидерландия. Задържани са 16 кг HHC. Отново сред задържаните психоактивни вещества се появи и GBL (гама-бутиролактон) - психоактивно вещество, познато на пазара от над 30 г. Само през ноември 2025 г. са открити и задържани 17 литра в 6 различни експресни куриерски пратки.

Конфискуваният кокаин е 329 кг в 10 случая. Автомобилите и камионите, в които е заловен, пътуват от Западна Европа към Турция и Близкия изток. През лятото на м.г. на Капитан Андреево са задържани 206 кг от най-скъпата дрога. Наркотикът е открит в 5 куфара. Возил ги автомобил с дипломатическа регистрация на Белгия, който пътува от Нидерландия за Турция. Задържани са дипломат от Конго, белгийка от конгоански произход и шофьорът им, който е българин. Това е и най-голямото количество кокаин, залавян на сухопътна граница в България. Дрогата се хвърля в контейнери, които по-късно се изсипват в машината.

8 нови за Европа дроги засече лабораторията на митниците за 2 г.

Модерната лаборатория в Агенция “Митници” е важна част от пътя на задържаната дрога, който приключва като газ в инсинератора. Наред със стандартните изследвания през последните 2 г. служителите в лабораторията са идентифицирали 8 напълно непознати наркотични вещества. Информацията за тях е подадена в Европа.

Служителите в лабораторията разказват, че новите модификации на синтетичните и полусинтетичните канабиноиди, синтетичните катинони и опиоиди обикновено идват от Китай и от страни в Западна Европа. Тамошни химици ги модифицират с методи, като добавят малка промяна. Стотици проби на дроги, лекарства, стероиди и други вещества се изследват всеки ден в модерната лаборатория на митниците в София.

Лабораторията на агенцията е сред най-модерните в Европа. Работи с апаратура, която се използва във всички страни на ЕС. Постоянно се модернизира, за последно в средата на февруари по проект за над 2 млн. евро с европейско финансиране по специализирания инструмент за митници CCEI. Доставени са 28 високотехнологични апарата, сред които и нов за страната ни настолен спектрометър за ядрено-магнитен резонанс.

На границата митничарите имат първични тестове, както и уред за моментно анализиране и детектиране на вещества, но после представителна проба от тях се носи в лабораторията. Там се изследва чистотата на наркотиците и се изготвят експертизите по наказателните дела. Присъдите зависят от количеството на активното вещество. “От представителните проби се правят анализи, изчислява се средното съдържание за цялото количество, защото активният наркотик в отделните пакети може да е с различна чистота”, обяснява ръководителят на централната лаборатория в митниците Александра Наумова.

Най-чистият кокаин, който са изследвали, е с активно вещество от 82%, а за хероина - 45%. Изследва се и конфискуван индустриален коноп, при който активното вещество често надвишава разрешените до 0,3% тетрахидроканабинол, което вече го прави наркотик. Освен дрога като кокаин, хероин, марихуана в лабораторията се изследват лекарствени и хормонални препарати.

“Във фитнесите нелегално се предлагат такива вещества. Неслучайно чуваме, че млад и здрав човек е получил инфаркт. Това често е резултат от употребата на такива хормонални препарати. Те са медицински активно действащи продукти. Например така наречените стероидни хормони, най-често тестостерон и техни производни”, разказва Боряна Драгова, началник на отдела за анализ на промишлени стоки и химически вещества като горива и наркотици. Лабораторията в митниците има най-модерната апаратура за анализ на лекарства, хранителни добавки и неизвестни вещества. Служителите показват и как се изследват такива хапчета - смила се, разтваря се като течност, утайката се отделя, чистият разтвор се инжектира в апарат. Роботизирана ръка мести различните шишенца с проби. Апаратурата анализира десетки проби без спиране и без човешка намеса. След анализа подробните резултати се показват на компютъра - основно активно вещество и видове примеси, най-често парацетамол.

В лабораторията идва за изследване и задържан фентанил, за който се говори в последните 2-3 години, но само когато е обект на трафик. Веществото се използва и за медицински цели. Имало е случаи при съмнение за хероин прахът да се окаже фентанил и парацетамол, т.е. хероин менте.

В лабораторията чака голям пакет с глави от марихуана. В него има поне 30 по-малки пакетчета. Съдържанието във всяка разфасовка трябва да се изследва, за да няма разлики в различните пакетчета.

“Конопът все по-често е по-силен с допълнително добавени синтетични съставки, които липсват в растението”, казва Боряна Драгова. Само с поглед преценява, че вероятно марихуаната, която ще изследва, е с добавени вещества. В същото време на модерния апарат се изследва и розово масло. Проверява се дали продуктът, деклариран от износителя, отговаря на описанието. Извличали са кокаин от картонени щайги за плодове, както и от дрехи. Ризите и панталоните, напоени с кокаин, са по-твърди. От един панталон химиците в лабораторията са извличали по 400 г чист кокаин, който после се разрежда с примеси, за да се продава на дребно. Престъпните групи също ползват услугите на химици, за да “освободят” дрогата от дрехите.

