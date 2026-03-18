Родителите на двамата застреляни ученици на Калушев се разминаха - Макулеви подрепят разследването, Ралица Асенова - не (Обзор)

Родителите на две от жертвите в кемпера на Ивайло Калушев се разминаха в позициите си за разследването. В сряда майката и бащата на 15-годишния Александър Макулев декларираха подкрепа за прокуратурата и МВР. Ден преди това Ралица Асенова, майката на Николай Златков публикува остро писмо, в което обвинява разследващите, че крият и манипулират информация. Тя ще иска нови разпити, експертизи и проверка на системата от камери на АПИ.

Десислава Макулева и Ралица Асенова бяха заедно на протеста в петък, когато поискаха прозрачно разследване и получиха подкрепа от хиляди. Докато Ралица говори за детайли по разследването с твърдения, че не се проверява версията за шесторно убийство, родителите на Александър акцентират върху спекулациите с детето им, че е имало интимни отношения с Калушев.

“По тялото на Александър няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете. От семейството ни никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания. Александър беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот. Беше обучаван в принципите на будизма - едно от най-големите световни духовни течения, изповядващи мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо “подмолно” или “сектантско” са проява на дълбоко непознаване на световната култура”, пишат от семейството на най-малката жертва. За първи път декларират и подкрепа за разследването по случая и изразяват “безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори”.

Въпреки това и те са подали искания, както и Ралица Асенова. Основното е да бъде разпитан отново Валери Андреев, който е бил ученик на Калушев и разказа в показанията си, че Калушев е правил секс с него в България на лодката по време на плаване и в Мексико.

Близките на Александър Макулев настояват Валери да бъде прегледан и да се изготви комплексна психиатрична експертиза, както и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев. Поискали са и съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ, за да се включат като вещи лица по делото. Целта е да се предостави обективна научна експертиза, която да изключи спекулативни интерпретации на духовните занимания на Александър. Макулеви са подали молба до прокуратурата да бъде публикувана цялата съдебномедицинска експертиза или части от нея. Те вече подготвят изпращането на сина си в последния му път, но не уточняват как.

Майката на Николай Златков например беше против той да бъде погребан както всички останали, но баща му взе трупа на сина си и го положи в ковчег. Ралица Асенова обяви, че ще изпрати Ники с ритуал високо в планината в отделна церемония.