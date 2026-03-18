Глобиха мотоциклетист, форсирал двигателя и вдигал шум късно вечерта в Пловдив

Возилото било и технически неизправно, което увеличило децибелите

Мотоциклетист ще трябва да плати глоба от 102,26 евро, след като беше засечен от екип на Първо районно в Пловдив да форсира двигателя и да вдига шум късно вечерта. Това се е случило в 22,28 часа на 12 август м. г. на бул."Никола Вапцаров" срещу №133. Водачът е санкциониран за нарушаване на забраната да се пречи на другите участници в движението с вдигането на шум и нарушаване на спокойствието на живеещите в съседство.

Той обжалвал, но в хода на делото пред Районния съд в Пловдив безспорно е установено, че не само многократно е форсирал двигателя, а и шумозаглушителната система на возилото е била неизправна, което увеличило децибелите. Така наказателното постановление е потвърдено, но решението може да бъде оспорено пред административните магистрати.

Нощният шум от мотори и гонки е дългогодишен проблем в Пловдив, но наказанията за такива нарушения са относителна рядкост.