Властта вече длъжна по закон да дава помощи за Великден и Коледа (Обзор)

ИТН внушиха, че добавка ще има за всички деца

Властта вече е задължена със закон да плаща за Великден и Коледа добавки, каквито вземат пенсионерите. Почти единодушно депутатите приеха и измененията, които разширяват кръга на лицата, които да се възползват от бонуса.

Празничните помощи ще се получават през април и ноември, а стойността им ще се определя през държавния бюджет. Текстовете минаха със 154 гласа “за”, като само двама от ПП-ДБ и 9 от МЕЧ се въздържаха.

С измененията сумите вече ще стигат до социално уязвимите групи и извън най-бедните пенсионери - хората с енергийни, месечни или целеви социални помощи, получаващите месечни помощи за дете с трайно увреждане или за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, както и ветераните от войните, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане.

“Не са само пенсионерите, които по време на тези празници имат нужда от подкрепа, затова включихме и други нуждаещи се”, каза бившият социален министър Борислав Гуцанов. Той припомни, че текстовете са подготвени от МТСП през януари по препоръка на председателката на социалната комисия в парламента Деница Сачева. И ѝ благодари, че заедно с колеги е внесла законопроекта в парламента.

Истински хаос обаче предизвика редакционна поправка от ИТН, предложена в зала. “През 2000 година приехме Закон за закрила на детето точно по тази причина - тъй като до 18 г. всяко едно дете би могло да попадне в презумпцията на уязвимост. По тази логика може да се приеме, че всяко едно дете в даден момент би могло да бъде уязвимо. Защо останалите деца също не бъдат подпомагани с тези великденски и коледни добавки”, попита Цветан Предов. И поиска в параграф 12 да се добави “всички деца, както и...”. Така текстът придоби следния вид: “подпомагани с месечна целева помощ всички деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път”. Текстът мина със 126 гласа “за”, а 30 се въздържаха - един от ГЕРБ и всички гласуващи от БСП, АПС и МЕЧ. Това обаче не ознава нищо. Причината е, че месечна целева помощ не се получава от деца, а от младежи, които напускат домовете. И редакционната поправка напрактика е напълно безсмислена, защото само повтаря вече включени хора в обхвата, а не го разширява. ИТН обаче продължи да твърди обратното и дори даде брифинг след гласуването. “Трябва да покажем съпричастност към всички деца, не само към тези с определен тип на уязвимост. Със следващия бюджет всички български деца ще получават великденски и коледни добавки”, настоя Предов.

За този Великден законът още не действа. Както вече реши МС, помощ за празника ще получат пенсионерите - 20 или 50 евро, според размера на месечната им пенсия.