По 20 евро на месец, ако бензинът мине 1,60 евро, вземат ги 1 380 000 българи (Обзор)

Президентът иска не една, а пакет от мерки срещу спекулата и ръста на цени

По 20 евро месечно ще получат около 1 380 000 бедни българи. Правителството прие програмата за компенсацията от очаквания скок на горивата. Общо за нея се отпуснаха около 25 млн. евро.

За целта обаче ще има три критерия. Първият е да имат доходи до определена сума. Той обаче е с двойна скала, защото все още част от хората не са подали данъчната си декларация.

Право на тази подкрепа имат физически лица, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро

Това представлява два пъти линията на бедност за м.г., обясни социалният министър Хасан Адемов след заседанието на Министерския съвет. Ако хората не са подали декларация за миналата година, ще се гледа линията за бедност за 2024 г., или общо доходът на човек трябва да е под 537,88 евро.

Второто условие е да имат собственост или лизинг на автомобил.

Третият критерий е в три поредни дни средната цена на най-масовите горива - А-95Н и дизел, да е 1,60 евро за литър.

Парите ще се отпускат през Агенцията за социално подпомагане. Това означа, че хората, които получават някакъв вид плащане от АСП, ще получат парите си директно по сметка. Другите обаче ще трябва да подадат заявление до агенцията, като това ще става и по електронен път, обясни Хасан Адемов.

Тази мярка е насочена само към най-нуждаещите се - хората с най-ниски доходи, каза финансовият министър Георги Клисурски. И обясни, че ще се следят цените на горивата в касовите бележки в реално време, а не тази на колонките. Това означава, че дори на колонката да пише по-висока сума, ако бензиностанциите правят отстъпки на клиентите, ще се гледа крайната цена.

Дори бензиностанциите да покажат цени от 1,60 или 1,70 евро на колонките, а пък да дават отстъпки от 10-20 евроцента на гражданите, няма да мине този номер. Ние виждаме какво реално хората плащат на касата и това ще определи дали мярката да стартира, или не, добави финансовият министър.

Веднъж започвайки мярката, ще преценим дали да продължим за втори месец, ако цените са паднали под 1,60 евро, обясни още Клисурски. На този етап е решено

помощта да действа до 30 юни

По информация на НАП към понеделник цените на горивата не са минали пределната цена от 1,60 евро.

Дизелът в момента е 1,50 евро, а масовият бензин А-95 - 1,35.

Според президента Илияна Йотова обаче е необходим по-цялостен пакет с помощи за българските граждани, ако войната в Близкия изток продължи със същите темпове. Президентът Илияна Йотова обясни, че приетата компенсация за горивата е само първата стъпка. Снимка: Георги Палейков

“Не пожелавам това, но трябва да сме готови за всякакви варианти и не само по отношение на тези 20 евро, които ще бъдат добавени от два пъти прага на бедността, а да се разработи цял един пакет не само по отношение на компенсации за горивата, а и като цяло за покачващите се цени и борбата със спекулата”, коментира тя.

“Надявам се, че за първи път от много години ще имаме предизборна кампания, която ще се основава не само на конфликти и противопоставяне, но ще сблъска предложения и идеи. Ние, българските граждани, пък трябва да гласуваме с разум”, каза още Йотова.

