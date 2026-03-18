Жребият подреди основните играчи равно отдалечени в бюлетината (Обзор)

Числата са около прогнозните им проценти, шегуват се наблюдатели

Проверяват всички машини за гласуване

Жребият определи всички основни играчи на изборите на 19 април да са равно отдалечени в бюлетината. Политиците този път не видяха символика и нямаше препратки към нумерологията, след като стана ясно под кой номер ще играят на вота.

“Прогресивна България” на подалия оставка президент Румен Радев отива на изборите с №21.

По-напред в бюлетината са всички партии от настоящия парламент. На ГЕРБ се падна 15, а на ПП-ДБ - 7. ДПС влиза с номер 17, а “Възраждане” са с 8-а позиция.

Първи са от ИТН, а за БСП бе изтеглен №5. На МЕЧ се падна 4, а на “Величие” - 14.

Преди дни в социалните мрежи се въртеше снимка на офис на коалицията с лика на Радев и предварително изписано числото 11. Тя обаче се оказа фейк, а 11 се падна на АПС на Ахмед Доган.

С фаталното 13 ще участва “Непокорна България” - партията на бившата соцлидерка Корнелия Нинова.

Веднага след жребия започнаха и шеги, защото няколко часа преди това социолозите от “Маркет Линкс” предвидиха за Радев 21,1%. Затова и наблюдатели започнаха да се шегуват, че числата, които получиха партиите, са около прогнозните им проценти.

Министерството на електронното управление пък за тези избори ще провери кодовете на всички машини. Досега това се правеше само за 30%. За целта са необходими още около 60 души, а четири екипа ще ги тестват за кибератаки и манипулации, обясни служебният министър на електронното управление Георги Шарков. И обеща, че машините за вота в чужбина ще бъдат изпратени до 9 април. Видеонаблюдение ще има във всички секции. Ще се направи и техническа инспекция на телефоните.

Ще има и нова хартия за бюлетините. А докато един експерт инсталира хеш кода на мишината, друг ще контролира дали той е същият като публикувания на страницата на ЦИК.