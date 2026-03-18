Явор Божанков: малък проблем, голяма драма

Ивайло Мирчев признава: Имаше опасност ПП-ДБ да не се явим на изборите

Група във фейсбук с 5,5 хил. членове брани депутата, оказа се създадена от самия него

Скромният на ръст, но някак все попадащ в центъра на вниманието депутат Явор Божанков няма да радва феновете си в следващия парламент. Малък уж проблем, който обаче се оказа голяма драма за коалицията ПП-ДБ и дори за няколко часа

регистрацията ѝ висеше на един Явор

Двете страни в коалицията са били на косъм от това да не подадат листи за изборите, които сами поискаха на големите протести през декември. “Промяната” и “Демократична България” последни сред парламентарните сили си предадоха списъците по районните комисии във вторник, когато изтече крайният срок.

В търновската листа Божанков липсваше - ясен знак, че ПП са надделели в преговорите. Които според запознати дори били замразени за кратко в понеделник.

36-годишният депутат, чиято депутатска кариера започна с БСП, който вече има 8 мандата в биографията си

(макар и в парламенти с кратък живот), е получил номинации и от ДСБ, и от “Да, България”, но Асен Василев наложил вето. За одобрението на всяка листа трябват подписите на 4-мата лидери: Василев, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов, но Василев категорично отказал да се подпише под списък с името на юриста.

Имаше опасност да не се явим на изборите. С оглед и на протестите, да направим това, би било не просто глупаво, а безотговорно, потвърди Ивайло Мирчев пред Нова тв в сряда сутринта.

Ден по-рано пред БНР Божидар Божанов обясни, че са настоявали Божанков да е в листите като инструмент за разширяване на подкрепата към коалицията.

Малкият проблем се оказа голяма драма и в социалната мрежа - и там поддръжници на коалицията се разделиха. Едни намират Божанков за много полезен, други питат какви конкретни заслуги има в парламента, че да се превръща в препъникамъка на коалицията. Мирчев и Божанов го похвалиха за “ораторските му качества”, но наблюдателите на парламентарния процес знаят, че изказванията му са много енергични, но не и така съдържателни. Обикновено патосът е срещу “Възраждане” или в израз на анти-Путин позиции, в което няма лошо, но няма и реален принос към парламентарния дебат по същество. Ако не броим боя, който на няколко пъти (почти) си изкара от “Възраждане”. Рядко говори в конкретика по законопроекти. Юрист по образование, но член само на комисията за околната среда.

Едни 5,5 хил. души във фейсбук обаче са категорични - той е от малкото, които говорят без страх срещу статуквото, ясно и честно. Това са членовете на фейсбук групата “Аз подкрепям Явор Божанков от ППДБ!”. Малка подробност е, че голямата подкрепа е продуцирана от самия Божанков. Той е създал групата през ноември 2024 г., когато заедно с Даниел Лорер бе изключен от ПП.

Двамата бяха изгонени от партията, понеже напук на партийното решение отказаха да подкрепят Силви Кирилов от ИТН за председател на парламента. Тогава един месец събранието циклеше в невъзможност да излъчи шеф и заработи по същество. ДБ се застъпиха за тях и така двамата останаха в парламентарната група. Още оттогава се знаеше, че ще има ядове за листите заради Божанков.

Всъщност той отново можеше да играе за парламента, но като независим кандидат. Това обаче би изисквало доста повече лична работа - първо да събере инициативен комитет (от 3 до 7 души с адрес в района, от който ще се кандидатира), и сам да си организира (и плати) предизборната кампания. И се влиза много по-трудно. За да бъде избран независим кандидат, трябва да е получил районната избирателна квота, за която формулата е следната: общият брой действителни гласове за този МИР, разделен на депутатските маандати в него. Например през 2023 г. в Габрово са подадени 37 370 гласа, оттам влизат четирима депутати, т.е.

квотата е 9343 гласа. Божанков е имал 10 пъти по-малко

Членовете на фейсбук групата тук явно не стигат.

През годините той е бил депутат от Габрово и Велико Търново - родния му регион, а в сегашния парламент влезе от Бургас. Сега там водач пак ще е човек от ПП - Мирослав Иванов, мъжът на Лена Бориславова. Иначе ДБ имат силен бургаски кандидат - Димитър Найденов, но той за пореден път остава на второ място и така мъжът на Лена ще се бори челно с Румен Радев.

В Габрово пък първи ще е досегашният втори Богомил Петков. Борбата на ДБ беше Божанков да е поне последен в търновската листа, позицията на партньорите обаче бе принципна - той е санкциониран и аут!

Но и включване на почетното последно място надали щеше да го върне в НС, защото Божанков не е завоювал досега много преференции и ако не беше водач, нямаше да влезе. На последните избори има 1697 лични гласа от бургазлии, а Найденов взе 2506. През 2023 г. е в Габрово и има 980 преференции. За сравнение, водачът на ГЕРБ там бе с 3794.

Въпросът с преференциите е друга деликатна тема

между партньорите в коалицията. ДБ винаги бележат много точки и изместват хора на ПП. Вероятно на това ще разчитат и на 19 април, тъй като водещи имена на ДБ начело с лидерите Мирчев и Божанов се оказаха странно назад в листите след мъчителното им редене до 12 без 5.

Друг един депутат, оказвал се неведнъж в окото на парламентарните бури - Манол Пейков, вече публично тъгува за колегата Божанков. Харесвам “вижданията и ценностите, които защитава, красноречието, действената му и енергична натура”, написа той.