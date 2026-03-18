Гюров: Единният подход и координираните усилия на ЕС са ключови за сигурността

Във eдинния подход на ЕС, в координация с трансатлантическите ни партньори, е ключът за опазването на сигурността на европейските граждани и стабилността в региона. Събитията в Близкия изток пораждат сериозни опасения за нов миграционен натиск към ЕС, едновременно с него се създава риск от терористични заплахи. Това каза министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, съобщиха от Министерския съвет. Двамата разговаряха в навечерието на заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе утре в Брюксел. По време на срещата бяха обсъдени повишаването на сигурността, санкциите срещу Русия и подкрепата за Украйна, и Многогодишната финансова рамка. Андрей Гюров по време на срещата си с Антонио Коща Снимка: Министерски съвет

Министър-председателят призова фокусът на Европа да остане върху руската агресия срещу Украйна и върху единния подход по отношение на 20-ия пакет от санкции срещу Русия и влизането в сила на Заема за подкрепа на Украйна. В хода на разговора беше отбелязано, че потенциалното несъответствие в подходите, включително след ескалацията в Близкия изток и покачващите се цени на енергията, би навредило сериозно на ефективността на ограничителните мерки.