ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха 1,4 кг живак в мазе в София

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22497980 www.24chasa.bg

Преназначения, повишения и рокади в районните управления на МВР в област Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

Комисар Костадин Бундов е временно преназначен на длъжност заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция" на ОД на МВР в Смолян.

Със заповед на служебния министър на вътрешните работи, Емил Дечев, комисар Костадин Бундов е временно преназначен на длъжност заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция" при Областна дирекция на МВР – Смолян.

Бундов е в системата на МВР от 2000 г. Досега той бе началник на Районно управление – Смолян.

Досегашният му пост се поема от главен инспектор Александър Баджинеров.

Промени са извършени и в ръководствата на други районни управления в областта. За началник на полицията в Девин е преназначен главен инспектор Здравко Абаджиев, а Районно управление в Мадан се поема от главен инспектор Николай Абаджиев. Досегашните началници са преназначени на други ръководни длъжности в Областната дирекция.

В края на февруари Дечев назначи и нов директор на ОД на МВР. Поста зае ст. комисар Костадин Пачеджиев, вместо старши комисар Цветан Цанков.

Комисар Костадин Бундов е временно преназначен на длъжност заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция" на ОД на МВР в Смолян.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR