Преназначения, повишения и рокади в районните управления на МВР в област Смолян

Със заповед на служебния министър на вътрешните работи, Емил Дечев, комисар Костадин Бундов е временно преназначен на длъжност заместник-директор и началник на отдел „Криминална полиция" при Областна дирекция на МВР – Смолян.

Бундов е в системата на МВР от 2000 г. Досега той бе началник на Районно управление – Смолян.

Досегашният му пост се поема от главен инспектор Александър Баджинеров.

Промени са извършени и в ръководствата на други районни управления в областта. За началник на полицията в Девин е преназначен главен инспектор Здравко Абаджиев, а Районно управление в Мадан се поема от главен инспектор Николай Абаджиев. Досегашните началници са преназначени на други ръководни длъжности в Областната дирекция.

В края на февруари Дечев назначи и нов директор на ОД на МВР. Поста зае ст. комисар Костадин Пачеджиев, вместо старши комисар Цветан Цанков.