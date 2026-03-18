Откриха 1,4 кг живак в мазе в София

Мъж откри килограм и 400 грама живак в мазето на апартамент в София. Въпреки че незабавно подава сигнал на 112 и Столична община, той не получава ясни указания как да реагира. Опасното вещество е иззето, но се оказва, че в случаи като този действията на институциите не са регламентирани.

"Столична община сформираха щаб от понеделник или нещо подобно, което се организира, за да видят какво да правят с този живак. Това беше понеделник, вторник казаха да чакам обаждане, днес е сряда, отговор няма и аз не знам какво да правя с този живак", разказва Боян Атанасов.

Днес вече отговор от Столична община има.

"Вие трябва да си намерите фирма, тъй като е във ваше владение, вие сте собственика на живака. Ако го намерите на улицата, е едно, ако го намерите във вашето мазе, е съвсем друго."

Въпреки това обаче, след като Столичната аварийна дирекция бива запозната със случая, реакция последва и веществото е иззето.

Случаи като този не са рядко срещани, а строго определен план за действие няма. От пожарната взимат отношение тогава, когато живакът има пряк контакт с въздуха и хората или когато веществото е с неизвестен собственик.

"За обезопасяването ще се погрижи Главна дирекция пожарна безопасност, за да сме сигурни, че няма застрашени хора в и около периметъра на самото вещество", казва ком. Мартин Николов.

За депонирането обаче отговорност носи или самият собственик, или общината - когато веществото се намира на обществено място. При всички случаи живакът трябва да бъде обезопасен заради вредното си влияние върху човешкото здраве.