8 г. не могат да осъдят двама мъже за ферма с 278 растения марихуана в Скутаре

Георги Димов и Петър Кръстев се явиха в залата, но се оказа, че единият от тях не е получил документите за делото

8 години след като полиция разби голяма ферма за марихуана в пловдивското село Скутаре, делото срещу обвинените за нейни собственици така и не може да тръгне. Днес процесът отново беше спънат, тъй като единият от подсъдимите - Георги Димов, се оказа нередовно призован и не беше получил копие от обвинителния акт и разпореждането за насрочване на заседание.

Съдия Теофана Спасова го попита дали има проблем делото да започне въпреки това, но Димов беше категоричен, че иска да се запознае с материалите. По тази причина процесът беше отложен за 8 май.

Според обвинението няколко месеца по-рано, на 1 ноември 2017 г., Георги Димов и Петър Кръстев засадили 278 растения марихуана, които отглеждали до деня на акцията - 12 февруари 2018-а. Двамата мъже са привлечени към наказателна отговорност и за притежание на различни количества от наркотика с цел разпространение - по 712,77 и 396,21 грама.

Разследването първоначално е било на закритата вече специализирана прокуратура. Първоначално заподозрените лица са били четирима, но срещу половината от тях наказателното производство е било прекратено.