Недоволство в Пловдив заради строеж на сграда до дигата на река Марица в Пловдив

В Пловдив има недоволство заради строеж на многоетажна жилищна сграда до дигата на река Марица, съобщи Нова тв. Строежът предизвика протест в града.

Според живущите строежът е незаконен и е разположен в биокоридор. Притесненията на хората са, че имотът се намира на 10 км от реката. Според протестиращите инвеститорът не е взел мерки какви обезопасителни мерки са взети и твърдят, че вече има паднал тротоар и щети по техните сгради. Те се притесняват, че водата може да стигне до техните жилище и може да има ситуация подобна на тази в Елените. "Трябва ли да чакаме да загинат отново хора", питаха протестиращи.

Инвеститорът е бил главен архитект на района, където ще строи сградата. Той твърди, че експерти са дали мнение още 2015 г. и няма как да има съпоставка със случая в Елените.