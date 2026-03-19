Петър Стойчев: Плуването в ледени води е по-екстремно от политиката

Петър Стойчев

Плуването в ледени води е много по-екстремно от политиката. Румен Радев показа, че е единственият стожер, който иска да отстоява обществените интереси. Увери ме да го последвам в политическия проект, който създава. Разбрах, че това е единственото правилно решение на политическата криза в нашата страна. Това каза по bTV плувецът Петър Стойчев, който е бивш министър на спорта и кандидат за депутат от "Прогресивна България".

"Прогресивна България" ще покаже, че това е единственият изход от политическата криза. Българите трябва да се върнат към урните и да кажат кой иска да ги управлява. Планираме да водим позитивна предизборна кампания, каза още Петър Стойчев.

 Според него Румен Радев е ракетоносител. Нормално е в листите да има хора от спорта. Всеки е минал през много трудности, за да защити честта на родината, каза още Петър Стойчев. След като Радев му е предложил да води листа в Смолян, осъзнал, че цял живот се е гордял с това, че е от планината, а има такива постижения във водата. Този, който успее да грабне сърцата в Родопите, ще бъде успешен в политиката, каза още плувецът.

