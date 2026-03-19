Главният секретар на МВР: Никой не е уволняван от разследващите по случая "Петрохан"

Към момента имаме 41 досъдебни производства за купен вот сравнения с 4 през 2024 г., заяви главният секретар на МВР Георги Кандев пред Нова тв. В момента схемата дърва за глас не е актуална, актуално сега е хранителни помощи за глас.

Кандев заяви, че хората са подали 89 сигнала за изборни измами. Той разкри, че навсякъде има информация за купуване на гласове навсякъде, включително в Кърджалийско и допълни, че за момента още няма данни за Кърджали.

"Ние осъществяваме нашите действия само в рамките на закона", заяви Кандев. Той подкрепи кандидатите за по-високи позиции в МВР да минават полиграф.

"Никой не е уволняван от разследващите по случая "Петрохан", заяви Кандев. Той допълни, че при разследването е извършена огромен обем от работа. Кандев заяви, че цялата информация по делото е в окръжна прокуратура и, че няма участие на 7 човек в случая, както се спекулира.

По случая с европрокурорката Теодора Георгиева има достатъчно данни да й осигурят охрана, а в момента тя е извън страната.