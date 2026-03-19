Мъж на 74 години е загинал при пожар в София

Мъж на 74 години е загинал при пожар в София

Мъж на 74 години е загинал вчера вследствие на задушаване при пожар в къща в кв. "Васил Левски" в София. Къщата е била силно задимена. Най-вероятно пожарът е предизвикан от късо съединение в електрическо одеяло.

Пожарникарите са реагирали през последното денонощие на общо 129 сигнала за произшествия, потушени са 102 пожара. С преки материални щети са възникнали 27 пожара, без нанесени материални щети са 75 пожара, извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции.

Регистрирано е и едно лъжливо повикване.

