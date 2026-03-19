Владислав Панев и Трайчо Трайков правят нова партия

Владислав Панев Снимка: БНТ

 Бившият депутат и съпредседател на „Зелено движение" Владислав Панев създава нова политическа партия. Съучредител ѝ е и настоящият служебен министър на енергетиката Трайчо Трайков.  

Новата политическа формация ще носи името „Ускорение" и стъпва върху основите на едноименния идеен клуб, създаден от Владислав Панев преди около две години.

Учредителното събрание на партията е проведено на 7 март, сочи информация, публикувана на официалния сайт на организацията.

Ускорение" ще е в десния политически спектър", съобщи пред Клуб Z Владислав Панев, който е избран за председател на бъдещата политическа сила.

„Според мен политиката в България върви в много популистка посока и съответно има нужда от повече сила в дясното пространство. В момента сътрудничим с ДСБ (една от партиите в ПП-ДБ). На тези избори ще е така – съединението прави силата", добави Панев.

Панев е сред кандидат-депутатите на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) за вота на 19 април. Ще е в две листи – втори в Хасково и четвърти в Пловдив-град.        „Ускорение" има още един представител сред кандидат-депутатите на ПП-ДБ. Това е Илина Мутафчиева, която води листата в Търговище. Тя също е бивш депутат от коалицията и също бе представител на „Зелено движение", което през 2024 г. се отцепи от ПП-ДБ.

Трайчо Трайков е участвал в Инициативния комитет на „Ускорение" през декември. Не е бил на Учредителното събрание този месец заради министерския пост, който заема.

Към момента документите все още не са внесени в съда. Преди това съгласно закона трябва да бъдат събрани подписите на поне 2500 членове на „Ускорение".

"Сега партията е на "стендбай", защото основна цел е доброто представяне на парламентарните избори на коалицията ПП-ДБ. Оттам нататък вече ще мислим и за "Ускорение", заяви още Владислав Панев.

В новата партия има представители на различни етноси, както и на българите от западните покрайнини, включително в Националния съвет, добави Панев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

