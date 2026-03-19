Билетът за любителски риболов е поскъпнал от 25 лв. на 25,60 евро. Таксата не беше променяна от 2006 г. Това са 19 години, нямаше как да остане същата, обясни по bTV Божан Божанов от Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури". Щял да се подобри контролът в изпълнение на европейски програми. Част от средствата, които ще постъпват от поскъпналия билет, щели да отиват за зарибяване, което е много важно.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22499259 www.24chasa.bg
Двойно поскъпнал билетът за любителски риболов
1436
Последвайте ни в Google News Showcase
Още от Животът
НА ЖИВО