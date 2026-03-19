Двойно поскъпнал билетът за любителски риболов

Билетът за любителски риболов е поскъпнал от 25 лв. на 25,60 евро. Таксата не беше променяна от 2006 г. Това са 19 години, нямаше как да остане същата, обясни по bTV Божан Божанов от Изпълнителната агенция "Рибарство и аквакултури". Щял да се подобри контролът в изпълнение на европейски програми. Част от средствата, които ще постъпват от поскъпналия билет, щели да отиват за зарибяване, което е много важно.