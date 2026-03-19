2 ключови закона по ПВУ гледат извънредно депутатите в последния ден преди кампанията

Законът за лобизма, който бе приет миналата седмица на първо четене влезе извънредно в програмата на депутатите за днешния ден. След председателски съвет тази сутрин бе прието на второ четене да бъдат разгледани и текстовете по законопроекта за обществения транспорт и промените в Наказателния кодекс.

Това е и последният работен ден на депутатите, тъй като от утре започва предизборната кампания за вота на 19 април.

Законите за обществения транспорт и лобизма са заради четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който изтича на 1 септември. Миналата седмица, след като НС прие на първо четене два от тях - за лобизма и за обществения транспорт, бяха съкратени сроковете за предложения на 3 дни, за да може сега да ги минат и на второ.

Законът за лобизма обаче е с неясно бъдеще, понеже дори част от партиите, които го подкрепиха, имат сериозни критики към текстовете и настояха за преработване. Това е петият опит от 2002 г. насам да бъде приет такъв закон.

На първо четене мина и нов закон за обществения транспорт, с който НС възложи на министъра да изготви национална транспортна схема, въвежда се и единен билет за влак, автобус, самолет и кораб.

Неясна е съдбата на третия закон по ПВУ - за ВиК услугите, който есента мина на първо четене, но предизвика недоволство заради въвеждането на такса водомер, която после управляващите обещаха да оттеглят. Не е подготвен за второ четене, а крайният срок за него е 31 март.

Промените в Наказателния кодекс бяха описани в 4 различни законопроекта. Те са по съвсем различни теми - от солени глоби за незаконни сметища през по-сериозни наказания за разврат, до отнемане на колите на каналджиите.