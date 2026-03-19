Мирослав Боршош: Цветанов не липсва на никого в ГЕРБ

В политиката, когато носиш отговорност, трябва да понесеш резултатите от нея. Това заяви по БНТ бившият министър на туризма, сега кандидат за депутат от ГЕРБ-СДС Мирослав Боршош.

По отношение на мястото, което партията ще заеме след изборите, Боршош коментира:

"Второто място, или което и да е друго място, не е само въпрос на разбиране на политиките. То е комплексно от много неща. За мен второто място е резултат от отговорността, която поехме, и разбира се – от щетите, свързани с това управление. Но ние си давахме сметка за това. В политиката, когато носиш отговорност, трябва да понесеш резултатите от нея. Много пъти съм виждал хора, които говорят, но когато стане въпрос да поемат отговорност, ги няма, защото знаят, че ще претърпят щети. Само че тук щетата може да е за политическата сила, но не и за страната – което за нас е по-важно."

На въпрос колко липсва на ГЕРБ Цветан Цветанов, Боршош отговори:

"Това беше закачка. Мисля, че Цветанов не липсва на никого в ГЕРБ, особено на тази част, която сериозно работи. Това беше вътрешнопартиен разговор за мобилизацията на структурите и за ролята на успешните кметове."

Относно липсата на кметове начело на листите на ГЕРБ, депутатът заяви:

"Кметовете са под огромно напрежение след всичко, което се случи в края на 2025 г.. Между другото, благодаря на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, защото вчера спасиха българските кметове, с промените, които се гласуват в бюджета."