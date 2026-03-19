Глобиха 250 водачи на тротинетки в София от началото на март

Със затоплянето на времето трафикът на индивидуални електрически превозни средства у нас рязко се активизира. От „Пътна полиция" предупреждават, че зачестяват и инцидентите, а контролът по пътищата се засилва.

„Крайно време е хората да разберат, че тези така наречени електрически тротинетки не са играчки, а превозни средства. Каските не са просто аксесоар, а средство, което би могло да спаси човешки живот", заяви полицейски инспектор Иво Биков от отдел „Пътна полиция" към СДВР.

По думите му от 1 март досега полицията е установила и санкционирала 250 водачи, нарушили правилата. От тях 148 са глобени за липса на предпазна каска. Статистиката от началото на годината показва шест регистрирани пътнотранспортни произшествия, като при три от тях има пострадали.

„Едно евентуално падане с 25 км/ч без взети мерки за безопасност може да има изключително сериозни последствия. Тротинетките са малки и безшумни, което ги прави трудни за забелязване от останалите шофьори", обясни инспекторът.

От СДВР напомнят основните изисквания към водачите на електрически тротинетки:

⇒ Минимална възраст: Водачите трябва да имат навършени 16 години. Ако нарушението е извършено от малолетно лице, административна отговорност носят родителите.

⇒ Без пътници: Качването на втори човек на тротинетката е абсолютно забранено.

⇒ Пешеходни зони: Управлението на тротинетки по тротоари и пешеходни пътеки е забранено. Водачите трябва да слязат и да бутат превозното средство.

⇒ Скоростни пътища: Забранено е движението по пътища, където максимално разрешената скорост е над 50 км/ч, освен ако няма изградена велоалея.

⇒ Видимост: При намалена видимост и в тъмната част на денонощието водачите са длъжни да носят светлоотразителни жилетки или елементи.

Инспектор Биков съобщи още, че в момента се работи по наредба на Общинския съвет за въвеждане на регистрационен режим за този тип превозни средства, за да бъде контролът по-ефективен.

„Призоваваме всички да управляват с повишено внимание и да спазват закона до последната му буква", обобщи той по Нова тв.