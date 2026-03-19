Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора

кадър: БНТ

Продължава специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове в страната. В Стара Загора от сутринта униформените проверяват различни адреси в града.

В старозагорския квартал "Лозенец" тече операцията, като се проверяват заложни къщи, игрални зали, търговски обекти. Има двама задържани. В дома им са открити откраднати предмети. На други места в Старозагорска област също се извършват подобни акции.

"В Казанлък има подаден един сигнал за купуване на гласове, който се проверява. Но повече да чуем сега от директорът на отдел Охранителна полиция към областната дирекция на МВР.

"Един сигнал за нарушение на изборното законодателство на територията на РУ -Казанлък. Той е проверен и е докладван в териториално отделение на прокуратурата в Стара Загора. Работи си по сигнала. Чакаме прокуратурата да се произнесе по случая. Игрална зала - мисля, че някой е чул, че друг предлага пари, за да се упражни право на глас за определена политическа партия", посочиха от полицията пред БНТ.

