Костадинов: ЦИК няма да прилага задължителен регламент на ЕК

ЦИК взе безпрецедентно решение у нас да не се прилага задължителен регламент на Европейската комисия, свързан с провеждането на предизборната кампания.

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той обясни, че с регламент № 900 на Европейската комисия, влязъл в сила на 13 март 2024 г., допълнен от регламент № 410 от 13 юли 2025 г., се изменят задълженията на всяка партия в ЕС по време на предизборната кампания. С промените задължение на партията става всеки един от нейните рекламни материали да бъде обозначен с текст, който да оказва откъде идва финансирането за нея.

Към всяка реклама трябва да има декларация, че става въпрос за политическа реклама, кой е спонсорът ѝ и обявление за прозрачност, които трябва да са ясно видими. Според регламента има възможност тази информация да бъде представена чрез QR код или текст.

"Тези регламенти са задължителни, не се прилагат през законодателството на страната, нито е нужно да се вписват в него, а се прилагат директно", заяви Костадинов.

"Оказва се, че само ние сме прочели този регламент и вчера става лека инфекцийка: влизат в печатниците веднага след жребия (на ЦИК, при който бяха изтеглени номерата, с които партиите и коалициите ще бъдат вписани в бюлетината - бел. ред.) и се оказва, че фирмите, понеже те са наясно, че ако качат такъв материал без обозначение на финансирането, подлежи на 6% глоба от оборота си. Затова отказват и става сериозен проблем, ние всички работим с едни и същи печатници. Настава паника, те свикват веднага своя ЦИК и снощи ЦИК взима абсолютно безпрецедентно решение, че този регламент няма да се прилага на територията на България. Ама някаква Европейска комисия - да си гледа работата. Ние не сме направили необходимото да прочетем регламента", каза лидерът на "Възраждане".

Той обясни, че в решението на ЦИК е написано, че регламентът на ЕК няма да се прилага, защото не е вписан в Изборния кодекс.

"Ама то затова е регламент. На мен това не ми харесва и не съм съгласен, но същите тези, които ни обясняват колко е хубаво да бъдем в ЕС, като се окаже, че не са свършили нещо, както трябва, са готови да погазят правилата на ЕК и ЕС", допълни Костадинов.

Той обясни, че на техните плакати ще изпишат, че финансирането им идва от партийната субсидия и заяви, че тя е достатъчна, за да покрие тези разходи.

"Единствената политическа сила, която предлага друг модел - на независимостта и националната държава, е "Възраждане". По време на кампанията ще пропагандираме това, което са правили възрожденците преди повече от 150 години - че няма по-голяма ценност за един народ от неговата свобода. А за един свободен народ, най-голямата ценност е независимата страна", каза още лидерът на "Възраждане".