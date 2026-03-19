Акция срещу купен и контролиран вот в павликенското село Върбовка

Адреси, автомобили и граждани са проверени при специализирана полицейска операция за предотвратяване и недопускане нарушения, свързани с изборното законодателство и конвенционалната престъпност. Операцията е проведена вчера на територията на РУ – Павликени, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Проверени са 11 адреса в с. Върбовка и Бяла черква, съставени са 9 предупредителни протокола, образувани са 4 преписки за кражба на дърва и 1 преписка за кражба на бензин, разкрито е едно престъпление, задържано за срок до 24 часа е едно лице за кражба на газов пистолет. Проверени са още 79 автомобила и 137 граждани. Наложени са 5 глоби по фиш и са връчени 2 електронни фиша. Операцията е реализирана с участието на служители от РУ – Павликени, ОДМВР – В. Търново и ЗЖУ – Русе.