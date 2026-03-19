Служители на РУ – Стражица установиха местен жител, източвал гориво от поверения му товарен автомобил. Вчера следобед в хода на специализирана полицейска операция за противодействие и недопускане на нарушения, свързани с изборното законодателство в Стражица, в момент на източване на гориво от товарен автомобил е установен 26-годишен мъж. В намиращ се в близост фургон, приспособен, като гараж са установени още туби с гориво, с обща вместимост от 277 литра. Извършен е оглед на автомобила. Образувано е досъдебно производство.
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22499592 www.24chasa.bg
Пипнаха 26-годишен в Стражица, източил 277 л гориво от камион
1348
Последвайте ни в Google News Showcase
Още от Криминални
НА ЖИВО