Арестуваха син, заплашил майка си с нож

Служители от Второ РУ при ОДМВР – Перник са реагирали на два сигнала за домашно насилие.

На 18 март, около 20:00 ч., на тел. 112 е подаден сигнал от 76-годишна жена от с. Кладница, която съобщила, че синът ѝ отправя закани за убийство, използвайки нож. Пристигналите на място полицейски служители задържали 49-годишния мъж за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е бързо производство по чл. 144, ал. 3, т. 3 от Наказателния кодекс. Предвиденото наказание е „лишаване от свобода" до 6 години.

Около 22:30 ч. е постъпил втори сигнал от 41-годишна жена от Перник, която заявила, че ѝ е нанесен побой от бившия ѝ съпруг. Установена е лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Задържан е 43-годишен мъж за срок до 24 часа по Закона за МВР. Образувано е бързо производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а от Наказателния кодекс. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода" до 3 години. Работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.