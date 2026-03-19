Единственото находище в света на защитения растителен вид български ерантис е в добро състояние. Това е установила проверка на РИОСВ – Монтана в защитената местност „Връшка чука" в област Видин. Точно там е и единственото находище в света на защитен растителен вид български ерантис (Eranthis bulgarica).

При проверката се установи, че състоянието на находището е добро и установените при проверката екземпляри от популацията на защитения растителен вид са във фаза на цъфтеж. Установиха се също множество екземпляри от вида томасиниев минзухар (Crocus tommasinianus), който е балкански ендемит.

Не бяха констатирани нарушения в режимите от дейности, вписани в заповедта за обявяване на защитената местност, в т. ч. и неблагоприятни въздействия върху популацията на защитения растителен вид.

Растителният вид български ерантис (Eranthis bulgarica) е ендемит и глациален реликт, защитен по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. РИОСВ – Монтана осъществяват ежегоден контрол на находището на вида в границите на защитената местност, във връзка с неговото опазване.