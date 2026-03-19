Андрей Гюров: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа (Видео)

Позициите ни на Европейския съвет ще са много ясни, защото ще обсъждаме доста теми - сигурност, конкурентоспособност и еврозоната. Позицията ни е, че България трябва да бъде на пълна скорост в Европа. Това каза служебният премиер Андрей Гюров от Брюксел, където участва в заседание на Европейския съвет. Обясни, че НАТО и ЕС не са въвлечени в конфликта между Израел-САЩ и Иран.

Общата позиция е за деескалация и търсене на решения за спиране на военните действия, съответно за успокояване на напрежението, което идва през високи цени на енергоносителите и възможност от натиск от миграция, каза още той.

Цените на нефтопродуктите продължават да се покачват. Нито една държава не може да посрещне тези предизвикателства, но нашата цел е да бъдем много таргетирани към най-уязвимите групи, за да могат парите да достигнат до тези хора възможно най-бързи, каза още той.