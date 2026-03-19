18-годишен заредил гориво с фалшиви 10 евро

Служители на полицейското управление в Павликени установиха клиент, заредил автомобила си с гориво и заплатил с неистинска банкнота. Сигнал за случая е получен на 17 март. От проведените действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 18-годишен от с. Лесичери, неизвестен до момента на полицията.

Пред униформените той заявил, че не е знаел, че банкнотата е неистинска. Възстановил е евровата равностойност на закупеното гориво. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.