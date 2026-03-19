ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22499693 www.24chasa.bg

Надежда Нейнски даде официална вечеря-ифтар

5468

Министърът на външните работи Надежда Нейнски даде официална вечеря-ифтар за ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в Република България, по повод свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Събитието бе Пловдив, като на него присъстваха представители на дипломатическия корпус, официални гости, както и представители на държавни институции и вероизповедания. Сред присъстващите бяха заместник-министрите на външните работи Марин Райков, Ради Найденов и Велизар Шаламанов, генералният директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения" в МВнР Петко Дойков, кметът на община Пловдив Костадин Димитров, доайенът на дипломатическия корпус Н. Пр. Закия Ел Мидауи, главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи, както и пловдивският митрополит - Негово Високопреосвещенство Николай.

Mинистър Нейнски открои символиката на Пловдив като домакин на събитието като град на културно и религиозно многообразие, ярко доказателство за възможността различните общности не само да съжителстват, но и да се развиват заедно в дух на разбирателство и взаимно уважение. Акцент беше поставен и върху богатото историческо наследство на Пловдив, за което свидетелства и самото място на събитието - къщата на хаджи Алеко Цветков, в която се помещава арт-ресторант "Филипополис".

Главният мюфтия на Република България д-р Мустафа Хаджи отправи празнично благопожелание и молитва на български и арабски език и обяви прекъсването на поста. Той също така заяви, че Пловдив е не просто пример, а навярно мястото в което мюсюлмани и християни живеят най-добре заедно. От името на дипломатическия корпус приветствие поднесе и Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, която благодари за обмисления жест към мюсюлманите, а Негово Високопреосвещенство митрополит Николай подчерта императива вярващите да се стремят да живеят в мир, който е общ и за двете религии.

В рамките на програмата гостите разгледаха и експозицията на музея към арт център „Филипополис" и се запознаха с историята на класическата живописна традиция в България.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

