Момче на 10 г. подпали кола в Добричко

Момче на 10 години причини пожар, при който изгоря автомобил в добричкото село Победа, съобщават БТА.

Съобщение за горящ автомобил пред частен имот в село Победа полицаите получават в сряда следобед.

При пожара изгаря напълно лек автомобил „Фиат", който е бил нерегистриран и спрян от движение. От извършените проверки полицаите установяват, че пожарът е причинен от 10-годишно момче.

