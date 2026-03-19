Разкриха домашна лаборатория за метаамфетамини в Г...

Евакуиараха жилищен блок в Бургас посред нощ заради пожар

Евакуиараха жилищен блок в Бургас посреднощ заради пожар Снимка: Pixabay

Жилищен блок в Бургас е бил евакуиран миналата нощ заради пожар, избухнал в жилище на последния етаж, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожар е постъпил около 4:30 ч. на 18 март. Сградата се намира на "Александър Стамболийски". Огънят е тръгнал от жилище на последния етаж, обитавано от 76-годишен мъж.

Живеещите в кооперацията са евакуирани поради силното задимяване.

Огънят е потушен от три противопожарни екипа и 12 огнеборци. Собственикът на жилището, в което възникнал пожар и където били складирани множество ненужни вещи и отпадъци, не могъл да даде адекватен ориентир за причината за инцидента, съобщават от полицията.

Четете още

Още от Животът

Здраве

Български Фермер

